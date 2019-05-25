مقتل 50 مسلحا من طالبان في حادثين منفصلين جنوب أفغانستان

ذكرت مصادر عسكرية اليوم السبت أن 34 مسلحا على الأقل من حركة طالبان قُتلوا في اشتباكات بين القوات الأفغانية ومسلحي الحركة في إقليم هلمند جنوب أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وأضافت المصادر أن قوات الأمن قتلت مسلحي طالبان في منطقة مارجه بالإقليم. وبالإضافة إلى ذلك، نفذت قوات الأمن غارات جوية منفصلة في مناطق قلعة موسى ونهر السراج وسانجين، مما أسفر عن مقتل 16 مسلحا.

وتابعت المصادر "في منطقة قلعة موسى، أسفرت غارتان عن مقتل ثمانية من مسلحي طالبان وتدمير مركبة" مضيفة أن غارة جوية في منطقة نهر السراج قتلت أربعة من مقاتلي طالبان وأصابت آخر.

ونفذت قوات الأمن غارات جوية مماثلة في منطقة سانجين، مما أسفر عن مقتل أربعة من مقاتلي طالبان وتدمير مركبتين.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، من بينها طالبان، على الاشتباك والغارات الجوية حتى الآن.