3 أشخاص مازالوا في المستشفى بعد انفجار ليون

قال عمدة مدينة ليون الفرنسية، السبت، إن ثلاثة من الـ13 شخصا، الذين أصيبوا في هجوم يشتبه بأنه إرهابي وقع في وسط ليون الواقعة بجنوب شرق البلاد، لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفى.

وقال جيرارد كولومب لشبكة "بي إف إم تي في" إن شخصا واحدا فقط من الثلاثة الذين لايزالون في المستشفى أصيب بجروح خطيرة في الانفجار، مضيفا أن الحادث "الأليم كان يمكن أن يكون أسوأ".

ويحقق خبراء مكافحة الإرهاب حاليا في الانفجار الذي وقع الساعة 0530 مساء تقريبا (1530 بتوقيت جرينتش) أمس الجمعة بالقرب من مخبز في شارع فيكتور هوجو في منطقة للمشاة بالمدينة.

وناشدت الشرطة الشهود عبر موقع تويتر في وقت متأخر من أمس الجمعة، ونشرت لقطة مصورة للمشتبه به ووصفته بأنه "خطير". وتظهر الصورة رجلا يرتدي قميصا أسود وسروالا قصيرا وقبعة ونظارة شمس بينما يدفع دراجة هوائية.

ولايزال سبب الانفجار غير واضح ولكن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن الادعاء يشتبه أن السبب هو طرد مفخخ.

وبحسب وسائل الإعلام، فر المشتبه على دراجة هوائية بعدما وضع العبوة الناسفة.