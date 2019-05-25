«سناب» تسعى لترخيص المحتوى الموسيقي لتمكين مستخدميها من دمجه في منشورات «سناب شات»

ذكرت تقارير إعلامية أن شركة (سناب) الأمريكية تجري حاليا مباحثات مع عمالقة الموسيقى (سوني ميوزيك إنترتينمينت) و(يونيفيرسال ميوزيك جروب) و(وارنر ميوزيك جروب) من أجل ترخيص محتواها الموسيقي للسماح لمستخدمي منصة (سناب شات) بدمج ذلك المحتوى في منشوراتهم.

وبحسب صحيفة (وول ستريت جونال) الأمريكية، فإن الصفقة ستمنح المستخدمين حق الوصول إلى ألبوم كبير من الأغاني لنشرها عبر منصة (سناب شاب)، كما هو الحال مع المميزات التي توفرها المنصات المنافسة، مثل (إنستاجرام ستوريز) و(تيك توك).

وتأتي صفقة ترخيص المحتوى الموسيقي في وقت يتزايد فيه اعتماد شركات التكنولوجيا على المحتوى الموسيقي كمكون جوهري لمنتجاتهم الإلكترونية.