توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، اليوم الاثنين، لطيف نهارا على القاهرة والوجه البحري، مع وجود شبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة تنشط احيانا، وأن يكون الطقس لطيف على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانا، أما على شمال الصعيد فيكون طقس معتدل، أما على جنوب الصعيد فيكون مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

فيما توقع الخبراء أن يكون الطقس مائل البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، وعلى شمال الصعيد، وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء، فيما تنشط رياح على جنوب سيناء تكون مثيرة للأتربة على بعض المناطق وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، كما تتأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطي والذي يجلب كتلة هوائية قادمة من جنوب أوروبا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ستكون معتدل مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر ستكون مضطرب جدا مع ارتفاع الموج فيه من ثلاث أمتار إلى أربع أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر..

العظمى الصغرى

القاهرة 28 17

الاسكندرية 26 19

وادى النطرون 28 18

طنطا 27 18

شبين الكوم 28 18

دمنهور 27 19

بلطيم 25 19

مطروح 23 17

السلوم 23 16

سيوة 31 15

بورسعيد 24 19

دمياط 25 20

الزقازيق 28 18

المنصورة 27 18

الاسماعيلية 29 18

السويس 29 19

العريش 26 17

رفح 25 18

رأس سدر 30 19

نخل 27 14

نويبع 29 21

طابا 26 18

كاترين 23 11

الطور 31 20

شرم الشيخ 33 23

الغردقة 32 24

مرسى علم 30 24

الفيوم 29 18

بنى سويف 29 18

المنيا 30 17

أسيوط 31 18

سوهاج 31 21

قنا 32 22

الأقصر 33 24

أسوان 35 21

ادفو 34 23

أبوسمبل 35 25

الوادى الجديد 33 21

شلاتين 32 25

ابو رماد 33 24

حلايب 31 24

رأس حدربة 32 25