الكويت: معاملة كل من توفى خلال مشاركته بالصفوف الأمامية لمواجهة كورونا كشهيد

أعلن وكيل ديوان الخدمة المدنية الكويتي بدر الحمد، اعتبار من يتوفي من العاملين في القطاع الحكومي بالصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، من شهداء الواجب.



وكشف الحمد - خلال مؤتمر صحفي عقده بالمركز الإعلامي لقصر السيف، عبر خاصية الاتصال المرئي (أون لاين)، عقب اجتماع مجلس الوزراء الكويتي، الذي عقد اليوم الإثنين، عبر خاصية (فيديو كونفرانس) برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح - عن تدشين وسام الكويت لمواجهة كورونا؛ لكل شهداء الواجب في مواجهة ذلك الوباء، وكذلك الذين قدموا أعمالا جليلة خلال مواجهة الازمة.



وأضاف أن اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء الكويتي، لتكريم المشاركين في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، انتهت إلى تقسيم المشاركين إلى ثلاث فئات، الأولى للعاملين في وزارتي الداخلية والصحة، والثانية لكل العاملين المتعاملين مع المشتبه بهم، والثالثة للعاملين في الصفوف المساندة، على أن يتم منح الفئات الثلاث مكافآت مادية متفاوتة بين كل فئة وأخرى، وفقا لمدى الخطورة التي تواجهها، فضلا عن التكريم المعنوي للجميع.



وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، قد أعلن قبل قليل، اعتماد مجلس الوزراء الكويتي لقرار عدم تمديد الحظر الشامل عقب الانتهاء منه يوم 30 مايو الجاري، مشيرا الى أنه تقرر تطبيق حظر التجول الجزئي، اعتبارا من أول يونيو المقبل، على أن يتم تحديد مواعيده تفصيلا، عقب اجتماع مجلس الوزراء الكويتي يوم الخميس المقبل.