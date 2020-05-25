نيوزيلندا تعلن تنظيم أول دورة لمحترفي التنس منذ تعليق النشاطات بسبب كورونا

أعلن الاتحاد النيوزيلندي لكرة المضرب الاثنين انه من المقرر أن يستضيف أوّل دورة للمحترفين في نصف الجنوبي من الكرة الأرضية منذ تعليق النشاطات الرياضية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وسيشارك في الدورة المخصصة للرجال والتي ستقام في يونيو المقبل في أوكلاند على مدى ثلاثة أسابيع 24 لاعبا أمام مدرجات خالية من الجماهير.

واعتبر كريستوف لامبرت مدير البطولات الاحترافية في الاتحاد النيوزيلندي، أن الدورة التي تبدأ في الثالث من يونيو من شأنها أن تجمع بعض مخضرمي رابطة المحترفين في مواجهة اللاعبين الصاعدين في البلاد.

وقال "إن الدورة تقدم فرصا لأفضل لاعبينا للحصول على بيئة تنافسية، وبالتالي سيكونون مستعدين لخوض المنافسات مرة أخرى عندما تبدأ دورات المحترفين من جديد".

ومن بين المشاركين البريطاني كاميرون نوري المصنف 77 عالميا الذي نشأ في نيوزيلندا بالإضافة إلى عدد من اللاعبين النيوزيلنديين الذي سبق لهم تمثيل بلادهم في مسابقة كأس ديفيس.

وفرض "كوفيد-19" شللا كاملا على منافسات كرة المضرب المعلقة حتى 13 تموز/يوليو على أقرب تقدير، حيث تم إلغاء العديد من الدورات والبطولات أبرزها بطولة ويمبلدون الانجليزية، ثالثة الجراند سلام، التي ألغيت للمرة الأولى منذ الحرب العالمية، في حين أرجئت بطولة رولان جاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى، من مايو الى سبتمبر.

ويحوم الشك حول إقامة بطولة الولايات المتحدة على ملاعب فلاشينج ميدوز في نيويوروك في الفترة بين 31 اغسطس إلى 13 سبتمبر، على أن يبت المنظمون بمصيرها في منتصف يونيو.

وتأمل رابطة اللاعبات المحترفات معاودة نشاطها في 20 يوليو المقبل في دورة باليرمو الإيطالية، في الوقت الذي لا تخطط رابطة المحترفين استئناف دوراتها قبل أغسطس.