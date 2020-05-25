حالة من القلق تجوب الوسط الفني مؤخرًا، بعد إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس «كوفيد - 19» أو ما يعرف بـ«كورونا المستجد»، والتي تم الإعلان عن إصابتها قبل 3 أيام، وتم نقلها إلى مستشفى الحجر الصحي بالإسماعيلية.

ويأتي سبب الخوف لما حدث قبل إعلان إصابتها بيوم واحد، حيث إنها نشرت صورة جماعية مع فريق عمل مسلسل «لعبة النسيان»، الذي شاركت به ضمن المارثون الرمضاني الدرامي المنقضي، احتفالًا بإنتهاء التصوير، حيث ظهر بالصورة كلًا من دينا الشربيني، وإنجي المقدم، وعلي قاسم، ومحمود قابيل، وهديل حسن، وهنا داود، وأسماء جلال، وحسن مالك.

وبدء رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ انتشار خبر الإصابة، في وضع فرضيات لاحتمالية انتقال العدوى إلى جميع العاملين بالمسلسل، لأنه من المتداول أن أعراض فيروس «كورونا المستجد» تظهر بعد الإصابة بفترة تتراوح بين 5 و14.

وخص رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالذكر الفنانين دينا الشربيني، وأحمد داوود، نتيجة للاحتكاك المباشر، حيث إن غالبية مشاهد رجاء الجداوي مع دينا الشربيني، ويمكن أن تكون «الشربيني»، أصيبت وبالتالي يكون المطرب عمرو دياب مهدد بانتقال العدوى إليه نتيجة علاقته بدينا.

ويأتي أحمد داوود كثاني أكثر المهددين بالإصابة، لأن 80% من مشاهده مع دينا الشربيني المخالطة لرجاء الجداوي، والخطر الذي يمكن أن يشكله إصابة «داوود»، هو تواجده مع زوجته علا رشدي التي شاركت بمسلسلين ضمن الموسم الرمضاني الأول هو «ونحب تاني ليه» مع ياسمين عبدالعزيز، وشريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وإيهاب فهمي، وإسلام جمال، وتارا عماد، وعماد رشاد، وليلى عز العرب، ووفاء سالم، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وسمر مرسي، وكارولين عزمي، وأحمد جمال سعيد.

أما العمل الثاني هو «بـ100 وش» ويشارك به كلا من نيللي كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وإسلام إبراهيم، وشريف دسوقي، ودنيا ماهر،ومحمد عبدالعظيم، ولؤي عمران، وزينب غريب، وسلوى محمد علي، وحنان يوسف، وحسن أبو الروس، ومنة سماحة، وسارة التونسي، وجميعهم مهددين بالإصابة بسبب سهولة انتقال العدوى من شخص إلى آخر.

ويمكن بسبب مخالطة ياسمين عبد العزيز لعلا رشدي، أن تنتقل العدوى إلى زوجها أحمد العوضي، المشارك بمسلسل «الاختيار» الذي شارك به العديد من الفنانين على رأسهم بطل العمل أمير كرارة، وأحمد السقا الذي حل ضيف شرف على العمل وشارك بمشهد مع «العوضي»، إلى جانب إسلام جمال، وأحمد جمال سعيد المشاركين أيضا بمسلسلي «ونحب تاني ليه» و«الاختيار».

ثم ننتقل إلى الفنان شريف منير المشارك بمسلسل «ونحب تاني ليه»، والذي يمكن أن يكون سبب في انتقال العدوى إلى ابنته أسماء وزوجها محمود حجازي أحد أبطال مسلسل «لما كنا صغيرين»، والذي يمكن أن ينقل العدوى إلى جميع أبطاله بسبب مخالطته لهم في كثير من المشاهد وهم محمود حميدة، وخالد النبوي، وريهام حجاج، ونسرين أمين، وكريم قاسم، ونبيل عيسى، وأشرف زكي الذي يمكن أن يكون قد نقل العدوى إلى زوجته روجينا المشاركة بمسلسل «البرنس» مع محمد رمضان، وأحمد زاهر، ونور، وإدوارد، ومحمد مهران، وأحمد داش، ودنيا عبدالعزيز، ومحمد علاء، وريم سامي، وصفاء الطوخي، وإنعام الجريتلي، وسلوى عثمان.

كما يمكن أن تنتقل العدوى لأبطال مسلسل «خيانة عهد»، عن طريق مصطفى درويش المخالط لعلا رشدي، المخالطة لأحمد داوود، المخالط لدينا الشربيني، ويعد أكثر المهددين هم يسرا، وحلا شيحة، وعبير صبري، وخالد سرحان، وجومانا مراد، وتيام قمر، وهنادي مهنى، وسلوى عثمان، وبيومي فؤاد الذي يشارك بمسلسل «رجالة البيت» إلى جانب كلا من أكرم حسني، وويزو، ولطفي لبيب، وعارفة عبدالرسول، وأحمد فهمي المهدد أيضا عن طريق شقيقه كريم فهمي الذي يشارك بملسلس «ونحب تاني ليه».