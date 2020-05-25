 الصحة السودانية: تسجيل 192 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة - بوابة الشروق
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الصحة السودانية: تسجيل 192 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة

أرشيفية
أرشيفية
الخرطوم - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 25 مايو 2020 - 2:52 ص | آخر تحديث : الإثنين 25 مايو 2020 - 2:52 ص

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 192 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و19 حالة وفاة، 5 منها في ولاية الخرطوم.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان صباح اليوم الإثنين عن التقرير الوبائي ليوم أول أمس - أن الحالات الجديدة سُجلت منها 124 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 7 ولايات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 3820 حالة، بينها 165 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 458 شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

 

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