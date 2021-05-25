الدنمارك تعتزم التبرع بنحو 3 مليون جرعة لقاح كورونا في عام 2021

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قالت رئيسة وزراء الدنمارك ميت فريدريكسن إن بلادها ستتبرع بنحو 3 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) إلى دول خارج أوروبا هذا العام، حسبما أفادت وكالة أنباء "ريتزاو" الدنماركية اليوم الإثنين.

وكانت الدنمارك أوقفت استخدام لقاحي "جونسون آند جونسون" و "أسترازينيكا" ضمن حملة التطعيم الجارية في البلاد.

ونقلت وكالة "ريتزاو" عن فريدريكسن قولها إنه سيتم التبرع بهذه الجرعات عبر برنامج "كوفاكس" الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية لتوفير اللقاح للدول الفقيرة.

وأضافت رئيسة الوزراء أنه لم يتحدد بعد العدد النهائي من جرعات اللقاح التي سيتم التبرع بها للبرنامج.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الدولة الإسكندنافية قد طلبت أكثر من 10 ملايين جرعة لقاح من اثنين من الشركات المنتجة للقاحات. وبدأت الآن نظامًا تطوعيًا سيسمح لبعض مواطني البلاد بتلقي اللقاحات خارج البرنامج الوطني.