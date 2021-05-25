بلينكن يطلب من الكونجرس 75 مليون دولار لمساعدة الفلسطينيين

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إنه سيطلب من الكونجرس 75 مليون دولار في 2021 لمساعدة الفلسطينيين.

وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة ستقدم 5.5 مليون دولار للإغاثة من الكوارث الطارئة في غزة و 32 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة للإغاثة وآخرين، مؤكدا أن الولايات المتحدة سوف تمضي قدما في عملية إعادة فتح القنصلية في القدس، وفقا لوكالة رويترز.

وكان أنتوني بلينكن بدأ اليوم زيارة للشرق الأوسط في إسرائيل، سعيا منه لتعزيز وقف إطلاق النار مع حماس والمساعدة بتسريع وصول المساعدات إلى قطاع غزة.