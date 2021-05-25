 بلينكن يطلب من الكونجرس 75 مليون دولار لمساعدة الفلسطينيين - بوابة الشروق
الثلاثاء 25 مايو 2021 6:47 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك بمستوى الدراما الرمضانية حتى الآن؟


النتـائـج تصويت

بلينكن يطلب من الكونجرس 75 مليون دولار لمساعدة الفلسطينيين


نشر في: الثلاثاء 25 مايو 2021 - 6:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 مايو 2021 - 6:12 م

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إنه سيطلب من الكونجرس 75 مليون دولار في 2021 لمساعدة الفلسطينيين.

وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة ستقدم 5.5 مليون دولار للإغاثة من الكوارث الطارئة في غزة و 32 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة للإغاثة وآخرين، مؤكدا أن الولايات المتحدة سوف تمضي قدما في عملية إعادة فتح القنصلية في القدس، وفقا لوكالة رويترز.

وكان أنتوني بلينكن بدأ اليوم زيارة للشرق الأوسط في إسرائيل، سعيا منه لتعزيز وقف إطلاق النار مع حماس والمساعدة بتسريع وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك