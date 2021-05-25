الحكومة الإيرانية: لا حاجة لأي مفاوضات مع واشنطن خارج إطار الاتفاق النووي

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أعرب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الثلاثاء، عن تفاؤله بإمكانية حل القضايا العالقة بشأن استئناف العمل بالاتفاق النووي لبلاده والتوصل لاتفاق في فيينا قربيا.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول، إنه لا توجد حاليا أي ضرورة للتفاوض مع واشنطن بشأن ملفات خارج إطار الاتفاق النووي.

وتحدث عن تمديد بلاده لاتفاقٍ للمراقبة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال إن التمديد "رسالة واضحة مفادها أن الجمهورية الإسلامية مصممة على إنجاح مفاوضات فيينا في أقرب وقت".

وغادر مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية رئيس الفريق الايراني المفاوض عباس عراقجي طهران صباح اليوم إلى فيينا للمشاركة في الجولة الخامسة من المفاوضات.