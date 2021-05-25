أمازون تقترب من الاستحواذ على «إم جي إم استوديوز» بمقابل يصل لـ9 مليارات دولار

قالت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية، إن شركة أمازون، اقتربت من إبرام صفقة للاستحواذ على "إم جي إم استوديوز" MGM Studios، المالك المشارك لسلسلة جيمس بوند وغيرها من المسلسلات السينمائية والتلفزيونية، بمقابل قد يصل لنحو تسعة مليارات دولار، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

ومن المتوقع الإعلان عن الصفقة اليوم الثلاثاء وفقًا للشبكة الأمريكية، وسيكون هذا أكبر استحواذ لشركة أمازون منذ أن اشترت Whole Foods في عام 2017 مقابل 13.7 مليار دولار، وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق أمس أن الصفقة قد تعلن هذا الأسبوع.

وتهتم أمازون بالحصول على المزيد من المحتوى التلفزيوني والأفلام لخدمة برايم فيديو Prime Video الخاصة بها لأنها تتنافس مع "نت فليكس" وديزني وخدمات بث الفيديو الأخرى، وتعد "إم جي إم استوديوز" مناسبة بشكل طبيعي لأي خدمة بث نظرًا لمحتواها الهائل.