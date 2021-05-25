 ديزني تعتزم غلق 100 من قنواتها التلفزيونية الدولية - بوابة الشروق
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ديزني تعتزم غلق 100 من قنواتها التلفزيونية الدولية

بوربنك (أمريكا) - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 25 مايو 2021 - 10:01 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 25 مايو 2021 - 10:01 ص

تعتزم مجموعة الإعلام الأمريكية والت ديزني غلق 100 من قنواتها التلفزيونية الدولية خلال العام الحالي في الوقت الذي تتجه فيه نحو المستقبل الذي ستسيطر عليه خدمات البث المباشر عبر الإنترنت مثل ديزني بلس.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن غلق هذه القنوات يأتي بالإضافة إلى 30 شبكة تلفزيونية دولية أغلقتها الشركة في العام الماضي.

ونقلت الوكالة عن بوب تشيبك الرئيس التنفيذي لمجموعة والت ديزني قوله خلال مؤتمر جيه.بي مورجان للتكنولوجيا والإعلام والاتصالات إن الإغلاق سيتم من خلال العقود التي أبرمتها الشركة في أسواق فردية. وتساعد الأرباح التي تحققها المجموعة من بعض شبكات ديزني التقليدية في سداد تكلفة البرامج التي يمكن أن تبثها على خدمات البث المباشر والتي تشمل هولو وإسبن بلس في الولايات المتحدة.

وأضاف أن هناك إقبال متزايد من جانب العملاء على اختيار مشاهدة المحتوى الإعلامي عبر خدمات البث المباشر عبر الإنترنت وليس عبر القنوات التلفزيونية التقليدية.


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