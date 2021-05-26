نصر الله للمقاومة: القدس تعني حرب إقليمية

دعا الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في كلمة متلفزة مساء اليوم الثلاثاء بمناسبة عيد المقاومة والتحرير أن محور المقاومة بعد معركة "سيف القدس " عليه أن يصنع معادلة جديدة هي "أن القدس تعني حرب اقليمية " معتبراً أن هذه الحرب تعني زوال إسرائيل.

وقال نصرالله "على الإسرائيلي أن يدرك أن المس بالمقدسات لن يقف عند حدود مقاومة غزة، وهذا يجب أن يكون التزام كل محور المقاومة في المنطقة، ويجب حسب رأيي الشخصي أن نصنع معادلة جديدة، هي أن القدس تعني حرب إقليمية، وهذه المعادلة جدية وحقيقية ويبحث فيها أهل المقاومة ليل نهار".

وأشار إلى أن" أي حرب إقليمية إذا حصلت ضمن المعطيات القائمة، تعني زوال إسرائيل".

واعتبر نصرالله إن من إنجازات المقاومة في غزة أنها "أظهرت قدرة على مواصلة إطلاق الصواريخ بالرغم من مئات الغارات والقصف البري والقدرة على الإطلاق في أوقات معينة وإطلاق أعداد كبيرة من الصواريخ ، وهذا إنجاز عسكري ضخم".

وأضاف "من أهم الانجازات العسكرية للمعركة شل الكيان الصهيوني وأمنه ومجتمعه وبالنسبة للدولة المصطنعة التي تجسدها إسرائيل ،ومن الانجازات أيضاً تعطيل مؤسسات رسمية عديدة بالإضافة إلى الخسائر النفسية والاقتصادية والبشرية وإنهاء صورة الكيان الآمن "مضيفاً "يجب أن يبنى على نتائج هذه المعركة".

وعن الوضع الداخلي في لبنان اعتبر نصرالله أن المفتاح في لبنان هو تشكيل الحكومة، ووصف المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية بأنها "مزايدات".

وقال "ليتفضل الرئيس المكلف بوضع تشكيلة حكومة مع رئيس الجمهورية"، مضيفاً "المسؤولية عندكما"، والمشكلة هي محض داخلية، معتبراً أنه "يمكن الإستعانة بصديق والصديق الوحيد هو رئيس مجلس النواب نبيه بري".