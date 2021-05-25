القوات الجوية السعودية واليونانية تنفذان مناورات مشتركة بعنوان «عين الصقر 2» خلال الشهر الحالي

تنفذ القوات الجوية السعودية واليونانية مناورات مشتركة بعنوان "عين الصقر 2" خلال الشهر الحالي.

ووصلت اليوم إلى قاعدة الملك فيصل الجوية السعودية بالقطاع الشمالي طائرات القوات الجوية اليونانية المقاتلة من طراز F16 للمشاركة في تمرين عين الصقر 2 ، الذي سيُنفَّذ خلال الشهر الحالي.

وأكد قائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي قائد التمرين اللواء الطيار الركن ناصر بن سعيد القحطاني وفقا لوكالة الأنباء السعودية أن التمرين يأتي في إطار التعاون العسكري بين البلدين الصديقين، مؤكدا أهمية التمرين الذي ينفذ في نسخته الثانية وفق أعلى المعاييّر التدريبية والاحترازات الوقائية لجائحة كورونا.

ويهدف التمرين إلى صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية للقوات الجوية المشاركة، ‏إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية ورفع مستوى الجاهزية القتالية.