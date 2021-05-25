ارتفاع الناتج الصناعي في ليتوانيا خلال الشهر الماضي

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الليتواني الصادرة اليوم الاثنين ارتفاع الناتج الصناعي في ليتوانيا خلال أبريل الماضي.

وذكر المكتب ان الناتج الصناعي ارتفع خلال الشهر الماضي بعد وضع اختلاف عدد أيام العمل في الاعتبار بنسبة 1ر25% سنويا.

وزاد ناتج قطاع التصنيع خلال أبريل الماضي بنسبة 1ر26% سنويا. ويبلغ معدل نمو ناتج القطاع 9ر31% عند استبعاد المكررات النفطية.

في الوقت نفسه تراجع ناتج قطاع المناجم والمحاجر خلال الشهر الماضي بنسبة 5ر13% وزاد ناتج قطاع المرافق ويشمل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 14% وزاد ناتج قطاع إدارة المياه والصرف الصحي بنسبة 2ر8%.

وزاد ناتج السلع الوسيطة بنسبة 33% سنويا والسلع الرأسمالية بنسبة 7ر24%، في حين زاد ناتج الطاقة بنسبة 2% والسلع غير المعمرة بنسبة 2ر7%.

وعلى أساس شهري ارتفع الناتج الصناعي خلال أبريل الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بنسبة 4ر2%.