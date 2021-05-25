السعودية: عودة التعليم حضوريا العام المقبل مشترطة لقاح كورونا

أعلنت وزارة التعليم السعودية، اليوم الثلاثاء، الترتيبات الأولية للعودة الحضورية في مؤسسات التعليم العام والجامعي والتدريب التقني للعام الدراسي المقبل مشترطة أخذ لقــاح فيروس كورونا المســـتجد المسبب لمرض "كوفيد-19".

وقالت الوزارة في بيان لها "بناءً على الترتيبات الأولية، وتحقيقاً للمصلحة العامة؛ فقد تقرر عودة المعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس والتدريب التقني حضورياً إلى مقرات العمل في المــدارس والكلــيات والجــامعات الحــكومية والأهلية ومعاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ بدءاً مـن موعد حضورهم للعام الدراسي المقبل".

وشددت الوزارة على "أهمية أخذ لقــاح مضاد لفيروس كورونا المســـتجد المسبب لمرض "كوفيد-19" من الآن، وفق الترتيبات التي تحددها وزارة الصحة تحقيقاً لسلامة الجميع"،موضحة أنه "سيتم التحــقق من ذلك من خلال تطبيقي (توكلنا) و(تباعد).

وقال البيان"سيكون ذلك (أخذ لقــاح فيروس كورونا) متطلباً للدخول إلى جميع مباني الجهات التابعة لوزارة التعليم من المدارس الحكــوميـــة والأهــلية، والجــامعات الحــكومية، والــجامعات والكــليات الأهــلية، ومنـــشآت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني".