مقتل قيادي في حزب الله اللبناني في غارة جوية للتحالف شرقي اليمن

أفاد معمر الإرياني وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية اليوم الثلاثاء، بمقتل أحد قيادات حزب الله اللبناني في غارة جوية لمقاتلات التحالف العربي بمحافظة مأرب شرقي البلاد.



وقال الإرياني في تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر":"إن المدعو مصطفى الغراوي أحد قيادات الجناح العسكري لمليشيا حزب الله اللبناني قتل إثر غارة جوية لتحالف دعم الشرعية على مواقع مليشيا الحوثيين في جبهة صرواح غربي مأرب".



وأشار الإرياني إلى أن مقتل الغراوي في مواقع مليشيا الحوثي "يعكس حجم ومستوى الانخراط الإيراني في التصعيد العسكري الذي تشنه المليشيا في مختلف جبهات المحافظة‏، عبر نشر مئات الخبراء من الحرس الثوري وحزب الله، وقيادة العمليات العسكرية ميدانيا وتهريب الأسلحة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وتسخير الآلة السياسية والإعلامية".



وطالب المسؤول الحكومي، المجتمع الدولي والامم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بإصدار مواقف حازمة إزاء "التدخلات الايرانية السافرة في الشأن اليمني، ودورها في تصعيد العمليات العسكرية وتقويض جهود التهدئة وإحلال السلام، ومسئوليتها عن استمرار نزيف الدم، وتفاقم المعاناة الإنسانية لليمنيين".



ولم يصدر الحوثيون أو قيادة حزب الله أي تعليق حول مقتل الغراوي حتى الآن.



وتشهد عدة جبهات في محافظة مأرب معارك عنيفة بين القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران، ويحاول الحوثيون السيطرة على مدينة مأرب، أحد أهم المدن اليمنية كونها غنية بالنفط والغاز فضلا عن إنها مقرا لوزارة الدفاع في الحكومة الشرعية.