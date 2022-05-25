وكيل مديرية التعليم بالإسكندرية تتفقد امتحانات الإعدادية بالعامرية وبرج العرب

أجرتت نادية فتحي، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأربعاء جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني في اليوم الخامس لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/ 2022، بإدارتي العامرية وبرج العرب التعليميتين.

وبدأت وكيل المديرية جولتها بمتابعة الامتحانات بلجنة مصطفى الجبلي الإعدادية للبنين ولجنة رفيدة الأسلمية لغات بإدارة العامرية، ولجنة مجمع 25 يناير بإدارة برج العرب، وأكدت منع دخول الطلاب اللجان الامتحانية بالهواتف المحمولة، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان والالتزام بمافة التعليمات التي من شأنها استقرار العملية الامتحانية.

وأشارت "فتحي" إلى أن طلاب الشهادة الإعدادية أدُّوا صباح، اليوم الأربعاء، امتحان مادتي الهندسة والحاسب الآلي على فترتين، ولم تَرِد أي شكاوى إلى غرف عمليات الإدارات التعليمية الثماني أو غرفة العمليات المركزية بالمديرية بشأن مستوى الامتحان أو مدى وضوح الورقة الامتحانية.

وأكدت ضرورة التزام أبنائنا الطلاب وزملائنا المعلمين بكافة الإجراءات الاحترازية وتطهير وتعقيم مقار اللجان الامتحانية ومراكز توزيع الأسئلة ولجان النظام والمراقبة بشكل يومي، مشيرةً إلى أنها أصدرت تعليمات لمديري عموم الإدارات بمتابعة العملية الامتحانية والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أقرّتها وزارة الصحة والسكان، وضرورة قيام اللجان باستخدام الكواشف الحرارية ونشر ملصقات التوعية بمخاطر فيروس كورونا وكيفية مجابهته، والتزام الجميع من الطلاب والملاحظين وجميع القائمين على العملية الامتحانية بارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي الآمن.

وفي سياق متصل، شددت على الدقة التامة في تقدير الدرجات، تزامنا مع استمرار عمليات تقدير الدرجات لمواد الشهادة الإعدادية، وضرورة مراجعة الأوراق الامتحانية وعمليات رصد الدرجات.

واستكملت متابعة العملية الامتحانية من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية لمتابعة امتحان مادة الأحياء للصف الأول الثانوي، والامتحانات العملية والمعملية لطلاب الدبلومات الفنية بنوعياته المختلفة زراعي، صناعي، تجاري، فندقي، مزدوج بالمدارس الفنية والمنشآت التدريبية والشراكات.