 وزيرة التضامن: عدد تأشيرات الحج المتاحة لمصر 25% مما كان معتادا - بوابة الشروق
الأربعاء 25 مايو 2022 11:07 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد طلب النادي الأهلي بإعادة مباراته أمام البنك الأهلي في الدوري العام؟
النتـائـج تصويت

وزيرة التضامن: عدد تأشيرات الحج المتاحة لمصر 25% مما كان معتادا

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 25 مايو 2022 - 10:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 مايو 2022 - 10:57 م

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عدد التأشيرات المتاحة لمصر 25% مما كان معتادًا في السنوات السابقة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن الحج تشرف عليه أكثر من هيئة وليس فقط وزارة التضامن، لكن شروط جميع الجهات واحدة.

وأوضحت أن 3000 تأشيرة تم تخصيصها لحج التضامن، لافتة إلى أن شروط التقدم ألا يزيد السن عن 65 سنة ولا يقل عن 18 سنة، ووجود محرم مع المرأة التي يقل سنها عن 45 عاما.

وأشارت إلى أنّ مرضى الأمراض المزمنة لن تتاح لهم تأشيرات للسفر خوفًا على صحتهم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك