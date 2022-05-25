وزيرة التضامن: عدد تأشيرات الحج المتاحة لمصر 25% مما كان معتادا



قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عدد التأشيرات المتاحة لمصر 25% مما كان معتادًا في السنوات السابقة.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن الحج تشرف عليه أكثر من هيئة وليس فقط وزارة التضامن، لكن شروط جميع الجهات واحدة.



وأوضحت أن 3000 تأشيرة تم تخصيصها لحج التضامن، لافتة إلى أن شروط التقدم ألا يزيد السن عن 65 سنة ولا يقل عن 18 سنة، ووجود محرم مع المرأة التي يقل سنها عن 45 عاما.



وأشارت إلى أنّ مرضى الأمراض المزمنة لن تتاح لهم تأشيرات للسفر خوفًا على صحتهم.