 العمليات المشتركة العراقية: سنرد بشكل حاسم على الأعمال الإرهابية لداعش في كركوك وديالى - بوابة الشروق
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العمليات المشتركة العراقية: سنرد بشكل حاسم على الأعمال الإرهابية لداعش في كركوك وديالى


نشر في: الأربعاء 25 مايو 2022 - 12:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 مايو 2022 - 12:09 م

أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة بالجيش العراقي اللواء تحسين الخفاجي، أن جيش بلاده سيرد بشكل حاسم وسريع على الأعمال الإرهابية التي يرتكبها تنظيم داعش الإرهابي في ديالى وكركوك.

وقال اللواء الخفاجي - في تصريح خاص لقناة "العراقية الإخبارية" اليوم الأربعاء - "بدأت التعزيزات العسكرية في ديالى وكركوك، حيث تم فرض أطواق أمنية، وتفعيل الجهد الاستخباري والامني المتواجد في تلك المنطقة".. مضيفا أن "العناصر الإرهابية استغلت سوء الأحوال الجوية في تنفيذ عملياتها الإجرامية، ما يتطلب الحيطة والحذر وتفعيل الجهد الاستخباري والتواصل بشكل مستمر والقيام بعمليات استباقية".

وكانت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت - أمس الثلاثاء - اعتقال 13 إرهابيًا في محافظات بغداد وديالى وكركوك، مشيرة إلى أنه - خلال عمليات نوعية نفذتها مفارز الوكالة لملاحقة عناصر (داعش) - تم القبض على 9 إرهابيين في محافظة بغداد وثلاثة في كركوك وإرهابي واحد في ديالى.

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