دعت حركة حماس، الشعب الفلسطيني إلى شد الرحال والرباط غدا الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك؛ دفاعا عنه وحماية له من مخططات اقتحامه وتدنيسه من قبل جماعات صهيونية متطرفة.

وقالت الحركة، في بيان اليوم الخميس، أورده المركز الفلسطيني للإعلام: "نهيب بجماهير شعبنا الفلسطيني في عموم الضفة المحتلة والقدس والداخل المحتل للنفير العام والحشد بكل الوسائل، لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، وإدامة الرباط والاعتكاف فيه، من فجر يوم غد الجمعة إلى إحياء شعائر صلاة الجمعة".

وبينت أن هذا الرباط تجديد لعهد الوفاء والدفاع عن الأقصى المبارك، إسلاميا خالصا، وإفشالا لمخططات ودعوات الجماعات الصهيونية المتطرفة لتكثيف اقتحاماتها وتدنيسها للأقصى المبارك، خلال ما يسمى الأعياد الصهيونية.

وأكدت حماس، أن كل مخططات الاحتلال وحكومته الفاشية وجماعاته الصهيونية المتطرّفة في تصعيد الاستيطان والتهويد في القدس، وفرض واقع التقسيم الزماني والمكاني، وتكثيف الاقتحامات الاستفزازية للأقصى، ما هو إلا وجه من أوجه الحرب الدينية المسعورة، ومحاولات يائسة لن تُفلح في تغيير حقائق التاريخ وعروبة المدينة المقدسة وإسلامية المسجد الأقصى المبارك.

ودعت حماس، الأمة العربية والإسلامية إلى التحرّك العاجل والفاعل؛ لدعم صمود الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع نحو تحرير أرضه، ودرّة تاجها القدس والمسجد الأقصى المبارك.

ووفق المركز الفلسطيني: "اقتحمت مجموعات كبيرة من المستوطنين، صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، فيما يسمى عيد الأسابيع".

وأشار إلى أن المستوطنين نفذوا اقتحامات للأقصى على شكل مجموعات متتالية من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وصلوات تلمودية بالزي الكهنوتي.