ابن شقيق العندليب يرفض استخدام صوت عمه بتقنية الذكاء الاصطناعي: سنتخذ الإجراءات القانونية

أصدر محمد شبانة ابن شقيق العندليب عبد الحليم حافظ بيانًا على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يستنكر ويرفض خلاله استخدام صوت عمه بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وقال شبانة خلال البيان: «تابعت خلال الأيام الماضية محاولات البعض لاستخدام صوت عمي عبد الحليم بتقنية الذكاء الاصطناعي وتركيبه على أغنيات حديثة وكانت تجربة فاشلة وفي غاية السوء وسنتخذ الإجراءات القانونية تجاه الفاعل؛ لأن ذلك يُعد تشويهًا لتاريخ ورسالة عمي الفنان عبد الحليم حافظ، ومن ثم فأي شخص أو شركة ستقوم بهذا الفعل ستتعرض للمساءلة القانونية وسنتخذ حيالها كافة الإجراءات القانون الرادعة».

وتابع: «صوت عبد الحليم ملك خالص لأسرته دون غيرها وعلى الجميع توخي الحذر من تداول هذه المقاطع المسيئة، وإذا أرادت الأسرة أن تستخدم هذه التقنية في يوم من الأيام فستكون على أعلى درجة من الجودة والحرفية والتقنية لإمتاع عشاق العندليب الأسمر وستكون برضا من عشاقه ومحبيه حال طلب ذلك منا.. والله ولي التوفيق».