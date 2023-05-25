زيلينسكي يشكر الدفاع الجوي الأوكرانية على إسقاط جميع المسيرات الليلة الماضية

شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قوات الدفاع الجوي الأوكرانية لإسقاطها جميع الطائرات بدون طيار البالغ عددها 36 من طراز شاهد، التي أطلقتها روسيا، الليلة الماضية وباكر اليوم الخميس.

وكتب زيلينسكي، عبر قناته على تطبيق تليجرام: "ليلة صعبة استمر الروس في ترويع أوكرانيا، استخدموا 36 مسيرة من طراز شاهد، لم تصل أي منهم إلى هدفها، أشكر قوات دفاعنا الجوي على النتيجة بنسبة 100%"، حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

وأعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية (كييف)، في وقت سابق اليوم، أن القوات الجوية الأوكرانية تمكنت من إسقاط جميع الطائرات من طراز شاهد التي أطلقتها روسيا.

وأضافت الإدارة العسكرية: "وسط حالة التأهب بسبب الغارات الجوية التي استمرت أكثر من ثلاث ساعات، استخدم الجيش الروسي، طائرات شاهد تحمل ذخيرة، كان هذا هجوما كبيرا تم تدمير جميع الأهداف الجوية التي تم رصدها وهي تحلق باتجاه كييف بواسطة دفاعاتنا الجوية".

وأضافت أن الروس ينتهجون أسلوب الهجوم الموجي، مع فترات زمنية معينة بين مجموعات طائرات شاهد كاميكازي بدون طيار، مشيرة إلى أن هذه هي الطريقة التي تحاول بها القوات الروسية تحقيق أهدافها، بما في ذلك استنفاد قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية، لكن دون جدوى، حسبما أكدت الإدارة العسكرية لكييف.