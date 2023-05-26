تراجع أسعار الغاز في أوروبا لأقل مستوياتها من عامين

تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا، خلال تعاملات اليوم الخميس، إلى أقل مستوياتها منذ حوالي عامين، حيث جرى تداول العقود القياسية في بورصة أمستردام بسعر 80ر25 يورو (66ر27 دولار) لكل ميجاوات/ساعة، وهو أقل مستوى للسعر منذ يونيو 2021. ويقول المحللون إن زيادة الإمدادات عن الطلب وراء تراجع الأسعار، ولم يستبعدوا مزيدا من التراجع خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا تتراجع منذ أواخر العام الماضي بعد استيعاب صدمة وقف أغلب الإمدادات القادمة من روسيا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

ووصلت الأسعار إلى ذروتها في الصيف الماضي عندما سجلت أكثر من 300 يورو لكل ميجاوات/ساعة.

وفي الوقت الذي تتراجع فيه الأسعار، يستمر ملء مستودعات التخزين في ألمانيا.

وبحسب أحدث بيانات شبكة البنية التحتية للغاز، وصل مستوى ملء مستودعات التخزين في ألمانيا إلى 76ر72% أمس.

في الوقت نفسه تواصل احتياطيات الغاز ارتفاعها دون اضطراب خلال الأسابيع القليلة الماضية، وهي تزيد بشدة مقارنة بمستويات الفترة نفسها من العام الماضي.