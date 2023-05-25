دراسة: الشعور بالاحباط سبب لألم الظهر والرقبة

يشكو كثيرون من الشعور بآلام الظهر خلال أوقات العمل، وبينما يُرجع الأغلبية تلك المشكلة لطول فترات الجلوس، فإن دراسة حديثة كشفت سببا جديدا.



إذ توصلت نتائجها إلى أن كثرة التفكير وتأنيب النفس، والشعور بالإحباط عند فشل بعض الخطوات يكون سببا قويا لحدوث مشاكل الظهر.



وذكر موقع "ميديكال إكسبرس" أن فريقا من جامعة أوهايو الأمريكية جربوا إسناد بعض المهام البدنية لـ19 مبحوثا.



ومن ثم يقوم الفريق بإعطاء انطباع إيجابي عن أداء المبحوثين يتبعه بالمهمة التالية انطباع سلبي وذلك لخلق صراع أفكار داخل كل من المبحوثين ليتم رصد أثر تلك الضغوطات علي صحة الظهر والرقبة.



وجد الفريق أنه عند إحباط المبحوثين وإعطائهم انطباعات سلبية زاد تطاغط فقرات الرقبة بـ١١٪ وزادت حركاتها بـ١٩٪ وأما فقرات أسفل الظهر فزاد تضاغطها بـ١.٧٪ وحركاتها بـ٢.٢٪.



وأوضحت الدراسة أن ذلك التأثير ناجم عن توتر عضلات الرقبة تبعا للحالة النفسية من تضارب الأفكار التي يعانيها الشخص والتي تنعكس مباشرة على حركات وتوترات الظهر والرقبة.



وتسمى ظاهرة تصارع الأفكار بالتنافر المعرفي والتي يكون المرأ معرضا لها عند الفشل أو تأنيب النفس أو عند تغيير وجهة النظر والمعتقدات.