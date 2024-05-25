إسرائيل: مفاوضات إعادة الأسرى ستستأنف الأسبوع المقبل

قالت إسرائيل، السبت، إن المفاوضات مع حركة حماس بشأن التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة ستُستأنف الأسبوع المقبل.

وأفادت هيئة البث العبرية الرسمية بأن رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد ديفيد برنياع، عاد صباح السبت من العاصمة الفرنسية باريس حيث التقى هناك، أمس الجمعة، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" ويليام بيرنز، ورئيس الوزراء وزير خارجية قطر محمد عبد الرحمن آل ثاني، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وأضافت: "في أعقاب اللقاء أعلنت إسرائيل رسميا أن مفاوضات الصفقة سيعاد فتحها الأسبوع المقبل"، دون ذكر يوم محدد.

ونقلت هيئة البث عن مصدر إسرائيلي مطلع على تفاصيل اللقاء دون أن تسميه، قوله إن برنياع قدم لبيرنز ورئيس الوزراء القطري مقترحا جديدا لصفقة تبادل الأسرى صاغه فريق التفاوض الإسرائيلي.