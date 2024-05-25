البرازيل: سفيرنا لن يعود إلى تل أبيب

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أعلن سيلسو أموريم المستشار الخاص لرئيس البرازيل أن السفير البرازيلي لدى إسرائيل فريدريكو ماير لن يعود إلى تل أبيب بعدما استدعاه الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.

ونقلت صحيفة "أو جلوبو" الإسبانية عن أموريم قوله: "لا أعتقد أن السفير سيعود إلى تل أبيب بعد أن تعرض لإهانة شخصية تهين البرازيل... أرادوا إذلال بلادنا"، وفقاً لما نقلته وكالة "معا" الإخبارية.

وفي فبراير الماضي، ذكرت صحيفة "فولها دي ساو باولو" البرازيلية أن الرئيس لولا دا سيلفا استدعى سفير البلاد في تل أبيب للتشاور بعدما أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الرئيس البرازيلي "شخصا غير مرغوب فيه".

واعتبر الرئيس البرازيلي أن ما يحدث في قطاع غزة "إبادة جماعية"، وقارنها بالفظائع التي ارتكبها هتلر ضد اليهود.