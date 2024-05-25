المقاولون العرب يسقط في كمين الداخلية بثلاثية بالدوري

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تغلب فريق الداخلية على المقاولون العرب، بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الممتاز.

تقدم إسلام عبد النعيم بهدف للداخلية في الدقيقة 43 من الشوط الأول، وعزز كريم يحيى تقدم الداخلية بالهدف الثاني في الدقيقة 78 من ركلة جزاء.

وضاعف أحمد سيد غريب النتيجة لصالح الداخلية مسجلا الهدف الثالث في الدقيقة 98، لتنتهي المباراة للداخلية بثلاثية دون رد.

وشهدت المباراة تعرض المقاولون العرب لطرد إثنين من لاعبيه وهما أحمد علاء، وعبد الرحمن أكمل.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الداخلية للنقطة 15 في المركز الـ18 «الأخير»، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 16 نقطة في المركز الـ17 «قبل الأخير».