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أعداد جريدة الشروق
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مبعوث ترامب يشيد بخطوات الرئيس السوري بشأن المقاتلين الأجانب

وكالات
نشر في: الأحد 25 مايو 2025 - 9:22 ص | آخر تحديث: الأحد 25 مايو 2025 - 9:22 ص

قال مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص إلى سوريا توماس باراك، إنه التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع وأشاد "بالخطوات الجادة" التي اتخذها فيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب والعلاقات مع إسرائيل.

وأضاف باراك، الذي يشغل أيضا منصب سفير الولايات المتحدة لدى تركيا، في بيان أن اللقاء عُقد في إسطنبول أمس السبت.

وجاء الاجتماع بعد أن أصدرت إدارة ترامب أوامر برفع العقوبات عن سوريا فعليا بعد حرب أهلية استمرت 14 عاما. ورحبت سوريا برفع العقوبات ووصفته بأنه "خطوة إيجابية"، وفقا لوكالة رويترز.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء، اليوم الأحد، أن الاجتماع ركز في المقام الأول على متابعة تنفيذ رفع العقوبات، إذ قال الشرع للمبعوث الأمريكي باراك إن العقوبات لا تزال تشكل عبئا ثقيلا على السوريين وتعيق جهود التعافي الاقتصادي.

وأضافت الوكالة أنهما ناقشا أيضا سبل دعم الاستثمارات الأجنبية في سوريا، وخاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية.

وأبدى الجانب السوري استعداده لتقديم التسهيلات اللازمة لجذب المستثمرين والمساهمة في جهود إعادة الإعمار.

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