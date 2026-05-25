أمير قطر وسلطان عمان يبحثان التطورات الإقليمية

تلقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اتصالاً هاتفياً اليوم، من السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان.

وفي بداية الاتصال، تبادل أمير قطر وسلطان عمان التهاني والتبريكات بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية.

وفي هذا الصدد، أشاد سلطان عمان بالدور الذي يضطلع به أمير قطر في الأزمة الحالية، وما يبذله من مساعٍ لدعم الحوار وتهيئة الظروف للتوصل إلى حلول سلمية، وفق الديوان الأميري القطري.

وأكد الجانبان، أهمية التوصل إلى حل في أقرب وقت، بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.