الإسكندرية: توريد أكثر من 76 ألف طن قمح منذ بدء الموسم

أعلنت غرفة عمليات متابعة توريد الأقماح المحلية بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، استمرار أعمال المتابعة اليومية لموسم توريد الأقماح المحلية بالمحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة لتأمين احتياجاتها من الحبوب الاستراتيجية.

وأوضحت غرفة العمليات، في بيان اليوم، أن لجان استلام الأقماح المحلية بالمحافظة استقبلت حتى الآن كميات بلغت 76 ألفًا و523 طنًا من القمح المحلي، منذ بدء أعمال التوريد لهذا العام، وذلك من مختلف مواقع الاستلام والصوامع والشون المعتمدة بنطاق المحافظة.

وأكدت أن أعمال الاستلام والتوريد تسير بشكل منتظم، مع استمرار المتابعات الميدانية على مدار الساعة لضمان تيسير الإجراءات أمام الموردين والمزارعين، والتأكد من تطبيق الضوابط المنظمة لعمليات الاستلام والتخزين.

وتواصل الجهات المختصة متابعة الموقف التنفيذي لموسم التوريد لحظة بلحظة، في إطار الحرص على تحقيق المستهدف من الكميات الموردة وتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح.