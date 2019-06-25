مصدر اتحادي أمريكي: رئيس هيئة حماية الحدود الأمريكية يعتزم الاستقالة على خلفية إساء معاملة أطفال المهاجرين

قال مسؤول أمريكي اتحادي اليوم الثلاثاء، إن جون ساندرز القائم بأعمال رئيس هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، بصدد تقديم استقالته خلال الأسابيع القليلة المقبلة على خلفية المعاملة التي يلقاها المئات من الأطفال المهاجرين.

وقالت اليوم وكالة أنباء بلومبرج، إن هذا التطور يأتي في الوقت الذي تواجه فيه الهيئة موجة مستمرة من الغضب العارم من جانب الرأى العام بشأن المعاملة التي يتلقاها الأطفال المهاجرين المحتجزين.

وجاء خبر اعتزام المسؤول الاستقالة بعد فترة وجيزة من كشف مسؤولي الهيئة عن إعادة أكثر من 100 طفل إلى محطة حراسة الحدود المضطربة في مدينة كلينت، بولاية تكساس، حيث قال مجموعة من المحامين الذين زاروا المركز مؤخراً إن المئات من المحتجزين القصر قد تم إيوائهم لأسابيع دون تمكنهم من الاستحمام أو حصولهم على الملابس النظيفة أو الطعام الكافي.

وتولى ساندرز رئاسة الهيئة منذ تعيين الرئيس ترامب رئيس الهيئة السابق، كيفن ماكالينان، ليحل محل كيرستين نيلسن كوزير للأمن الداخلي.