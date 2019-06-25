تونس تستضيف المؤتمر السادس للفرنكوفونية حول الرقمنة بالتعليم الجامعي فى 2021

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية أن تونس ستستضيف أعمال النسخة السادسة لمؤتمر الوكالة الجامعية للفرنكوفونية حول الرقمنة في التعليم الجامعي 2021.

وقالت الوزارة - في بيان لها اليوم الثلاثاء - إنها تلقت الموافقة على استضافة هذه النسخة من المؤتمر السادس للوكالة الجامعية للفرنكوفونية الذي عقد بالعاصمة الرومانية بوخارست يوم ٢١ يونيو الجاري وشاركت فيه تونس ممثلة بوفد ترأسه وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس والتقى خلاله بكل من رئيس الوكالة الجامعية الفرنكفونية سورين ميهاي شيمبانو وعميدها جونبول دوقودما.

وحظي ترشح تونس لاحتضان النسخة السادسة لمؤتمر الوكالة الجامعية للفرنكوفونية حول الرقمنة في التعليم الجامعي في سنة 2021 بعد أن تم إسناد تنظيم نسخته الخامسة إلى مقاطعة الكيبك بكندا في 2020.

وهنأ المسؤولون على الوكالة الجامعية للفرنكوفونية الجمهورية التونسية على ترشحها الموفق.

وأشار البيان إلى أن لقاء سليم خلبوس برئيس الوكالة الجامعية الفرنكفونية تناول أيضًا متابعة ملفات التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الجامعية للفرنكوفونية خاصة فيما يتعلق بالتسريع في إنجاز المكتبة الرقمية - الأولى على الصعيد الأفريقي - بجامعة قرطاج.