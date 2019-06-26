بومبيو يبحث جهود إحلال السلام خلال زيارة مفاجئة لأفغانستان

قام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بزيارة مفاجئة لأفغانستان اليوم الثلاثاء لتأكيد الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق سلام هناك ولمطالبة إيران بعدم التدخل.

وأجرى بومبيو محادثات مع الرئيس أشرف غني والرئيس التنفيذي عبد الله عبد الله حيث اتفقوا على أن "السلام هو أهم أولوياتنا" وفقا لبومبيو، والذي أضاف أن الهدف هو إبرام اتفاق سلام بحلول أول سبتمبر.

وأشار بومبيو إلى اتفاق من حيث المبدأ تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في يناير، ينص على أن أي اتفاق سلام شامل يجب أن يتناول مكافحة الإرهاب ووجود القوات الأجنبية والحوار الأفغاني الأفغاني ووقفا دائما لإطلاق النار.

وفيما يتعلق بالإرهاب، قال بومبيو إن المفاوضين مستعدون لإتمام مسودة تحدد التزامات طالبان بضمان عدم تحول البلاد مجددا إلى ملاذ آمن للإرهابيين.

وتحدث في السفارة الأمريكية في كابول قائلا "في ضوء هذا التقدم، بدأنا مناقشات مع طالبان فيما يتعلق بالوجود العسكري، الذي لا يزال يعتمد اليوم على الظروف".

وتابع "كل الأطراف متفقة على أن إتمام تفاهم أمريكا وطالبان بشأن الإرهاب ووجود القوات الأجنبية سيفتح الباب إلى الحوار الأفغاني الأفغاني والمفاوضات".

وأكد أنه على الرغم من بيانات طالبان بعكس ذلك، لم يتم تحديد جدول زمني لمغادرة القوات الأمريكية.

كما قال بومبيو الذي يقوم بجولة في الشرق الأوسط إنه ليس من مصلحة إيران أن تقوض عملية السلام.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي "آمل أن يتمكنوا من رؤية أنه من مصلحة كل الأطراف الفاعلة الإقليمية أن تمضي عملية السلام قدما".