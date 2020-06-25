تونس تتوقع انكماش الاقتصاد بنسبة تفوق 6%

قال رئيس الحكومة التونسية الياس الفخفاخ، اليوم الخميس، إن الاقتصاد الوطني سيشهد انكماشا بنسبة 6 بالمئة إلى 8ر6 بالمئة في أحدث تحيين.



وأوضح الفخفاخ ، في كلمة له في جلسة عامة في البرلمان بمناسبة مرور 100 يوم من عمل حكومته، أن عدة قطاعات تلقت ضربات في مقتل بسبب جائحة كورونا ومن بينها قطاع السياحة الذي خسر 130 ألف فرصة عمل يضافون إلى 630 ألف عاطل في البلاد.



وأردف رئيس الحكومة أن حجم مديونية الدولة وصل إلى 92 مليار دينار (4ر32 مليار دولار) ما يشكل نسبة 60 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.



ولمجابهة آثار كورونا ضخت الدولة منحا مالية اجتماعية لمليون و 100 ألف عائلة فقيرة و300 الف طرد كمساعدات، بحسب رئيس الحكومة.



كما وفرت الدولة مرتبات لـ460 ألفا من العمال والتجار والحرفيين، للإبقاء على فرص العمل طيلة ثلاثة أشهر بين أبريل الماضي، ويونيو الجاري.



وقال الفخفاخ إن "المعركة القادمة ستكون معركة إنقاذ للاقتصاد والدولة".