إصابات كورونا في الجزائر تتجاوز 12 ألفا والوفيات 878 حالة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الخميس، تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة بزيادة 26 حالة جديدة عن اليوم السابق.



وارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 12 ألفا و455 حالة موزعة عبر كل مدن البلاد، بحسب ما ذكره جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات وباء كورونا.



وأشار فورار، خلال اللقاء الصحفي اليومي، إلى تسجيل تسع وفيات جديدة بزيادة حالة جديدة عن اليوم الماضي، ليصبح بذلك مجموع الوفيات 878 حالة.



كما سجل تماثل 128 حالة جيدة للشفاء بما يرفع عدد المتعافين إلى 8920.



وأشار فورار، إلى تواجد 45 مريضا داخل العناية المركزة.