إصابة مئات الفلسطينيين في نابلس خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي

أُصيب مئات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، جراء قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمتظاهرين ضد الاستيطان، في بلدتي بيتا وأوصرين جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن“408 إصابات وقعت، اليوم، جراء قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين في بلدتي بيتا وأوصرين في نابلس“، وفقا لوكالة شهاب الفلسطينية.

وأضاف:“تعاملت طواقمنا مع 245 حالة اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز، بالإضافة إلى إصابة 69 مواطنًا بالرصاص المطاطي“.

وذكرت مصادر محلية، أن الجيش الإسرائيلي أطلق الغاز المسيل للدموع، والرصاص المعدني، خلال مواجهات اندلعت، اليوم الجمعة، بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، في جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس، وفق وكالة الأنباء الرسمية ”وفا“.

وتنطلق مسيرات بشكل يومي في منطقة جبل صبيح احتجاجًا على إقامة بؤر استيطانية بالمنطقة، حيث تتحول هذه المسيرات الشعبية لمواجهات مع الجيش الإسرائيلي الذي يحاول تفريقها باستخدام الرصاص الحي، وقنابل الغاز.