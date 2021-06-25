 بعثة بيراميدز تخضع لمسحة كورونا قبل مواجهة الرجاء - بوابة الشروق
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بعثة بيراميدز تخضع لمسحة كورونا قبل مواجهة الرجاء

محمد جلال
نشر في: الجمعة 25 يونيو 2021 - 5:26 م | آخر تحديث: الجمعة 25 يونيو 2021 - 5:29 م

أجرت بعثة فريق نادي بيراميدز المسحة الرسمية الخاصة بفيروس كورونا والخاصة بمباراة الرجاء المغربي في إطار لقاءات نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء المغربي في التاسعة من مساء الأحد المقبل على مركب محمد الخامس بمباراة إياب نصف النهائي القاري، بعدما انتهى لقاء الذهاب بين بيراميدز والرجاء في القاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف على استاد الدفاع الجوي على أن تحسم مواجهة كازبلانكا المتأهل للنهائي الذي يقام في بنين يوم 10 يوليو المقبل.

ويخوض الفريق مرانه الأول في الثامنة من مساء اليوم على ملعب نادي الرجاء على أن يقام المران الأخير في التاسعة من مساء السبت على مركب محمد الخامس الذي يستضيف المباراة الهامة لحسم أحد طرفي المباراة النهائية.


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