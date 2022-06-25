الحوثيون: نملك أسلحة استراتيجية باليستية تكفي لعقود

قال محمد ناصر العاطفي، وزير الدفاع في حكومة الحوثيين باليمن (غير معترف بها دولياً)، اليوم السبت، "إن جماعته تملك أسلحة استراتيجية باليستية تكفي لعقود".



وذكر العاطفي في تصريحات نقلتها قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الحوثيين أن "اليمن وقيادته في صنعاء تضع في أولوياتها الأمن والاستقرار والسلام المشرف القائم على التعامل بالندية، وبما لا يمس بالسيادة الوطنية والقرار السيادي اليمني".



وأضاف العاطفي: "أثبتنا ذلك عندما اتجه المجتمع الدولي إلى طلب الهدنة الأممية فكنا وما زلنا السباقين نحو الالتزام بها ووضع أسس صحيحة وإيجابية لها، رغم الخروقات والتجاوزات التي يرتكبها العدوان وأذنابه على مدار الساعة".



وتابع المسؤول الحوثي: "لدينا من أسلحة الردع الاستراتيجية الباليستية تكفي لعقود طويلة من الزمن ومن المواجهات المستمرة".



وأردف العاطفي قائلا: "نقول لهم جميعاً وفي مقدمتهم النظام السعودي والإماراتي أن لا يتمادوا في استفزاز القوات المسلحة اليمنية وأن يتركوا اليمن وشأنه لأن قواتنا قادرة ومستعدة للصد".



ويشهد اليمن نزاعا عنيفا منذ أكثر من 7 سنوات، بين القوات الحكومية المسنودة بالتحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، وجماعة الحوثي المدعومة من إيران من جهة أخرى ، خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.



وأودت الحرب بحياة أكثر من 300 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، وفق تقارير سابقة صادرة عن الأمم المتحدة.