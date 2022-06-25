أوكرانيا تتحدث عن العديد من الهجمات الصاروخية من روسيا

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أطلقت روسيا صواريخ على عدة مناطق أوكرانية، بما في ذلك من بيلاروس، وفقا للمعلومات الواردة من كييف.

وقالت وكالة أنباء "يونيان" الأوكرانية إنه تم تسجيل هجمات في مناطق "خميلنتسكي" و"لفيف" و"ميكولايف" و"جيتومير" و"تشرنيهيف"

كما تعرضت منطقة "دنيبروبيتروفسك" للقصف بالمدفعية وطبقا لعمدة المنطقة، سيرهي سوخوملين، فقد قتل جندي.

وطبقا لهيئة الأركان العامة الأوكرانية، فقد أطلقت روسيا صواريخ على منطقتي "جيتومير" و"تشرنيهيف" من بيلاروس. وتصف الجمهورية السوفيتية السابقة، الخاضعة لحكم الكسندر لوكاشينكو، نفسها بأنها محايدة في الصراع.