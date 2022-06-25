ضبط 700 وحدة زريعة طوبار لم يصرح بنقلها في كفر الشيخ

تمكن موظفو مشروع دعم وتنمية الخدمات بمحافظة كفر الشيخ وقطاع بلطيم، من ضبط سيارة جامبو محمل عليهما 700 وحدة زريعة طوبار لم يصرح بنقلها.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتعاون مع مديرية الأمن بإشراف اللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، وتم تسليم الزريعة الحية للثروة السمكية عقب قرار النيابة العامة؛ لإعادة ضخها مرة أخرى في بحيرة البرلس بأقصى سرعة منعاً لنفوقها، ومباشرة التحقيق مع المتهم بصحبة المضبوطات والتحفظ على السيارة.

وشدد نور الدين على شن حملات متعددة، لضبط المخالفين من مافيا الصيد الجائر، مع ملاحقة كافة المخالفات وجرائم صيد الزريعة والصيد الجائر للقضاء عليها تماماً عليها، مشيداً بدور العاملين بمشروع دعم وتنمية الخدمات بمحافظة كفر الشيخ.