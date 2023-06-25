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الخارجية الصينية: ندعم التحرك الروسي للحفاظ على الاستقرار الوطني

بكين - د ب أ
نشر في: الأحد 25 يونيو 2023 - 9:25 م | آخر تحديث: الأحد 25 يونيو 2023 - 9:25 م

قالت وزارة الخارجية الصينية، إنها تدعم التحركات الروسية للحفاظ على الاستقرار الوطني، بعد يوم من نزع موسكو فتيل أكبر تهديد لحكم الرئيس فلاديمير بوتين.

وجاء البيان المقتضب الذي أدلى به متحدث باسم الوزارة، الذي وصف أحداث السبت بأنها "شأن داخلي لروسيا"، وذلك بعد أن التقى تشين قانج وزير الخارجية الصيني في بكين مع نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

كما التقى نائب وزير الخارجية الصيني ما تشاو شو مع رودينكو اليوم الأحد، وتعهد بالدفاع عن المصالح المشتركة للبلدين في مواجهة بيئة دولية "معقدة وقاتمة".

وتزايدت الثقة السياسية المتبادلة بين الصين وروسيا في عهد بوتين والرئيس الصيني شي جين بينج، حسبما نقلت وزارة الخارجية الصينية عن "ما" في بيان آخر.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان على موقعها على الإنترنت: "أعرب الجانب الصيني عن دعمه لجهود القيادة الروسية لتحقيق الاستقرار في الوضع في البلاد فيما يتعلق بأحداث 24 يونيو وأكد مجددا اهتمامه بتعزيز التماسك الروسى وتحقيق روسيا لمزيد من الازدهار".

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