أجاب الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال «هل ثواب الأضحية يشمل جميع الأسرة أم فاعلها فقط؟».



وقال خلال برنامج «فتاوى الناس»، على فضائية «الناس»، اليوم الأحد، أن الثابت في دار الإفتاء المصرية أن كل من ضحّى يشمله ثواب الأضحية وأهله، وهو رأي المالكية.



وتابع: «الرجل إذا ضحى عن نفسه وأراد أن يشرك معه مما تتوافر فيهم شروط ثلاثة، الأول أن يكونوا من ساكنين معه، وأن يكونوا من أقاربه وإن بعدت درجة القرابة، وأن يكون منفق عليهم، فهذا سيجعلهم يفوزون بالثواب معهم، والأضحية شعيرة من شعائر المسلمين للتقرب إلى الله».





وخلال المقابلة نفسها، قال فخر إن تناول الإفطار قبل صلاة عيد الأضحى المبارك أمرٌ غير مستحب، موضحا أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان يصلى عيد الأضحى وكان يفطر بعد صلاة العيد من «طبخ الأضحية»، لافتا إلى أن هذا عكس ما كان يفعل في عيد الفطر حيث يُستحب الإفطار قبل الصلاة.



وتابع: «قبل الخروج لصلاة عيد الفطر، كان سيدنا محمد يفطر شيئا حلو المذاق، فى انصياع لأمر الله سبحانه وتعالى بالفطر، أما فى عيد الأضحى فكان لا يفطر وإنما كان يخرج للصلاة وبعدها يذبح أضحيته ويأكل منها».