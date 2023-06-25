ضبط المتهم بسرقة سيارة تابعة لديوان عام محافظة قنا

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، في الساعات الأولى اليوم الأحد، القبض على مسجل خطر سرقات، سرق سيارة ربع نقل تابعة لديوان عام المحافظة من أمام الجراج الخاص المجاور لاستراحة المحافظ اللواء أشرف الداودى، وذلك من أجل بيعها قطع غيار.

وكان اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا قد تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة قنا المقدم محمد بهاء يفيد بسرقة سيارة ربع نقل 2 كابينة تابعة لديوان عام المحافظة من أمام الجراج الخاص بسيارات الديوان.

وبتشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث قسم شرطة قنا وبتفريغ الكاميرات الخاصة بالجراح والمحال التجارية المجاورة تم التوصل للمتهم الذي يسكن بمنطقة سيدى عبد الرحيم ويدعى صفوت وذلك بعد ساعات من ارتكابه للواقعة.

وبالقبض على المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وسرقة السيارة من أجل بيعها كقطع غيار، وتم إعادة السيارة وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.