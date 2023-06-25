الدعم السريع تعلن سيطرتها على مقر قوات الاحتياطي المركزي بالخرطوم

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نشرت قوات الدعم السريع السودانية، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأحد، أعلنت فيه سيطرتها على مقر قوات الاحتياطي المركزي بالخرطوم العاصمة.

قوات الاحتياطي المركزي السودانية هي قوات شرطية تأسست عام 1974، وسميت بهذا الاسم عام 1992، يقدر عدد منتسبيها بـ80 ألف عنصر، وهي مسلحة تسليحا فعالا يشمل مختلف الأسلحة، بما في ذلك الطائرات المروحية ومضادات الطيران والرشاشات وغيرها.

تعرفها الجماهير السودانية باسم «أبو طيرة» نسبة إلى الطائر الذي يزين شعارها، وتأسست بهدف الحفاظ على الأمن وفض النزاعات القبلية والتصدي لأعمال الشغب.

ويتهمها البعض بعمليات نهب وقتل واعتداءات متنوعة، خصوصا في إقليمي كردفان ودارفور، وقد فرضت عليها الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات بدعوى ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وفي وقت سابق، أعلن الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع في السودان، عن إسقاط طائرتين حربيتين تتبعان للقوات المسلحة السودانية.

وقال بيان الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع إن المقاتلتين من طراز (سوخوي 24 - ميج) وتم إسقاطهما مساء السبت.

وأضاف البيان أن عناصر الدعم السريع تحاصر قوات من الجيش السوداني في مناطق محدودة في الخرطوم، في ظل ما وصفه انقطاع إمدادات الغذاء والأسلحة والذخائر لدى الجيش.

وتابع: «تناثر حطام الطائرة الأولى في منطقة الصناعات في أم درمان، فيما سقط حطام الثانية في منطقة الكيلو 40 بالقرب من طريق شريان الشمال».

وزعم البيان تزايد أعداد الفارين من معسكرات القيادة العامة والمدرعات والمهندسين ووقوع معظمهم في الأسر، إلى جانب انضمام آخرين طواعية لقواتنا في نيالا والفاشر والخرطوم.