رئيس إنبي: تنازلنا عن حق رعاية حمدي فتحي لدمنهور

صرح أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى، بأن مجلس إدارة نادى إنبى قرر التنازل عن نسبة الرعاية حال إقرارها من جراء بيع صفقة حمدى فتحى لاعب الأهلى في حالة إتمام انتقاله إلى نادي الوكرة القطري لصالح نظرائهم بنادى دمنهور .

وشدد رئيس إنبي على أن القرار يأتي توطيدا للعلاقات القوية التي تربط النادي بكافة الأندية وبالأخص نادي دمنهور، في ظل الدعم والتعاون الكامل للأندية الجماهيرية .

مؤكدًا أن المجلس قرر التنازل عن حقه في رعاية حمدى فتحى لدمنهور مهما كانت النسبة التي تقرها اللوائح والعقود، وأن النادى اكتفى بمكسبه التجارى من نسبة إعادة البيع حال إتمام صفقة انتقال اللاعب إلى الوكرة القطرى.

يذكر أن نادي إنبي يحق له الحصول على نسبة 20% من عائد بيع الأهلي لحمدي فتحي إلى أي نادٍ، وفقا للعقد المبرم بين الناديين في يناير 2019 الماضي.