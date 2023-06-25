ضبط 5 محلات تبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي في البحيرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، وبإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بشن سمير البلكيمي مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، حملة تموينية بناحية كوم حمادة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 560 علبة سجائر مجهولة المصدر، و5 تجار تموين أغلقوا محلاتهم وتوقفوا عن صرف السلع التموينية للمواطنين فى أوقات العمل الرسمية وعدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية ومواعيد صرفها وتم اتخاذ اللازم قانونا، 5 محلات باعوا سجائر بأزيد من السعر الرسمى وتم اتخاذ اللازم قانونا، 2 سوبر ماركت لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات وتم اتخاذ اللازم قانونا.

كانت الحملة برئاسة ناصف سلامة وبرفقة وليد جعفر ومحمد الشامي مفتشى الرقابة التموينية بالمديرية، وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.