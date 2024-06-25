وزيرة خارجية ألمانيا تحذر: أي سوء تقدير قد يشعل حربا بين لبنان وإسرائيل

حذّرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الثلاثاء، من مغبّة استمرار التصعيد عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل، منبهة الى أن "أي سوء تقدير" قد يؤدي الى اندلاع حرب في أي لحظة.

وقالت بيربوك، في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، عقب لقائها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب، في بيروت: "مع كل صاروخ يعبر الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، يزداد الخطر من أن يؤدي سوء تقدير إلى اندلاع حرب"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ورأت الوزيرة الألمانية، التي وصلت بيروت بعد زيارتها إسرائيل ولقائها مسئولين إسرائيليين وفلسطينيين في رام الله، أنّه يتعين على "كل من يتحمل المسئولية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس" لمنع توسع التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

من جانبه، قال ميقاتي، وفق بيان صادر عن مكتبه: "نقدر الحرص الألماني على لبنان، ونعتبر أن المدخل الأساسي لعودة الهدوء الى جنوب لبنان يتمثل في وقف العدوان الاسرائيلي المستمر منذ أشهر وتطبيق القرار الدولي 1701 كاملا".