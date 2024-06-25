مصادر طبية فلسطينية: نقص الأدوية الحاد يهدد حياة 1000 مريض غسيل كلى في غزة

حذرت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، من وجود تهديد حقيقي على حياة 1000 مريض غسيل كلى؛ بسبب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، إذ تقتصر الخدمة المقدمة لهم تقتصر على «العلاج التلطيفي».

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أوضحت المصادر، أن المستشفيات والمراكز الصحية تعاني بسبب استمرار العدوان، من نقص حاد في الأدوية والمهمات الطبية الضرورية لاستمرار تقديم الخدمات الطبية اللازمة لإنقاذ حياة المرضى والمصابين، والتي أصبح رصيدها صفرا أو أوشكت على النفاد.

وذكرت أن «من أبرز الأدوية التي أوشكت على النفاد، أدوية الاستقبال والطوارئ والتخدير والعنايات المركزة والعمليات والعلاجات الخاصة بمرضى الأورام والغسيل الكلوي».

وتواصل قوات الاحتلال، إغلاق معبر رفح الحدودي، بعد أن احتلت الجانب الفلسطيني منه في السابع من مايو الماضي، في اليوم التالي من بدء اجتياحها البري لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ومنذ ذلك الوقت، منع الاحتلال دخول المساعدات والإمدادات المنقذة للحياة إلى القطاع المحاصر، كما لم يتمكن أي مريض أو جريح من المغادرة لتلقي العلاج.

ويهدد استمرار إغلاق المعابر، بعودة المجاعة إلى مدينة غزة وشمال القطاع وانتشارها في الجنوب والوسط، بعد أن استنزف المواطنون ما تبقى لديهم من مواد غذائية في ظل شح المساعدات.